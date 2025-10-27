«Сочи» поднялся на 14-е место в РПЛ после победы над «Ахматом». «Пари НН» теперь идет последним, «Оренбург» – 15-й

«Сочи» ушел с последнего места РПЛ после победы над «Ахматом».

Сочинцы обыграли грозненцев (4:2) в гостевом матче в 13-м туре Мир РПЛ .

Команда Игоря Осинькина набрала 8 очков и занимает 14-е место в таблице чемпионата России.

На последнее место опустился «Пари НН », на счету которого 7 очков в 13 матчах.

В следующем туре «Сочи » в гостях сыграет с «Оренбургом», занимающим 15-е место, а нижегородцы – с ЦСКА.