  • «Сочи» поднялся на 14-е место в РПЛ после победы над «Ахматом». «Пари НН» теперь идет последним, «Оренбург» – 15-й
5

«Сочи» ушел с последнего места РПЛ после победы над «Ахматом».

Сочинцы обыграли грозненцев (4:2) в гостевом матче в 13-м туре Мир РПЛ.

Команда Игоря Осинькина набрала 8 очков и занимает 14-е место в таблице чемпионата России.

На последнее место опустился «Пари НН», на счету которого 7 очков в 13 матчах.

В следующем туре «Сочи» в гостях сыграет с «Оренбургом», занимающим 15-е место, а нижегородцы – с ЦСКА.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
