Инстасамка о рекламе нелегального букмекера: «Я понимала, что это ######, но была вынуждена взять эти деньги. У нас не было средств снимать квартиру»
Инстасамка извинилась за рекламу нелегального букмекера.
– В клипе «За деньги да» была реклама нелегального букмекера…
– Меня тогда отменили по всем фронтам, у нас не было денег, чтобы снимать квартиру. Мы были вынуждены взять эти деньги, и мне очень жаль, что так получилось.
Из суда нам пришло обвинение, мы заплатили штраф. Я сильно извиняюсь, что так вышло, но у меня не было выбора.
Меня из-за моей музыки, из-за моих действий отменили. Я брала эту рекламу, потому что у меня не было выхода.
Я понимала, что это ######, но со мной никто не работал. Мы всем отправляли предложения, а нам отвечали: «Нет, гуляйте».
Сейчас, думаю, я бы так не поступила, – рассказала рэп-исполнительница, президент Chertanovo.
Инстасамка: «Наша цель – довести «Чертаново» до глобал-истории»
Опубликовано: Sports
Источник: «Осторожно: Собчак»
