Инстасамка о рекламе нелегального букмекера: «Я понимала, что это ######, но была вынуждена взять эти деньги. У нас не было средств снимать квартиру»

Инстасамка извинилась за рекламу нелегального букмекера.

– В клипе «За деньги да» была реклама нелегального букмекера…

– Меня тогда отменили по всем фронтам, у нас не было денег, чтобы снимать квартиру. Мы были вынуждены взять эти деньги, и мне очень жаль, что так получилось.

Из суда нам пришло обвинение, мы заплатили штраф. Я сильно извиняюсь, что так вышло, но у меня не было выбора.

Меня из-за моей музыки, из-за моих действий отменили. Я брала эту рекламу, потому что у меня не было выхода.

Я понимала, что это ######, но со мной никто не работал. Мы всем отправляли предложения, а нам отвечали: «Нет, гуляйте».

Сейчас, думаю, я бы так не поступила, – рассказала рэп-исполнительница, президент Chertanovo .

