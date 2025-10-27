Винисиус рассматривает возможность ухода из «Реала» летом. Он считает, что Алонсо его недолюбливает, бразильца не устраивает игровое время (As)

Винисиус думает об уходе из «Реала».

В воскресенье «Реал» обыграл «Барселону» в домашнем матче 10-го тура Ла Лиги (2:1). Винисиус был заменен на 72-й минуте. Вингер возмутился своей замене и с поля сразу ушел в раздевалку, не пожав руку Хаби Алонсо , но затем вернулся на скамейку. Уходя на замену, бразилец ругался и повторял : «Я уйду из команды, мне лучше уйти».

Как утверждает As, Винисиус считает, что заслуженный им статус не уважается, он всерьез думает об уходе из «Мадрида ». Бразилец считает, что Алонсо его недолюбливает. По мнению игрока, он не получил позитивной реакции на то, что стал чаще отрабатывать в обороне.

Винисиуса не устраивает, что в этом сезоне его часто меняют или не выпускают в стартовом составе. Теперь вингер не исключает возможности ухода следующим летом, если к этому моменту Алонсо останется тренером клуба и не будет полностью поддерживать бразильца, как, например, Килиана Мбаппе . Винисиус не хочет уходить из «Реала», но не может смириться со сложившейся ситуацией.

Отмечается, что «Реал» поддерживает Алонсо в любых решениях, включая вчерашнюю замену.

