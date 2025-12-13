Экитике о Салахе: «Мохамед – большой профессионал и пример. Он легенда, делить с ним поле – благословение. Благодаря таким игрокам мы любим футбол»
Нападающий «Ливерпуля» Юго Экитике высказался о партнере по команде Мохамеде Салахе.
Сегодня «Ливерпуль» обыграл «Брайтон» (2:0) в матче АПЛ. Экитике сделал дубль, одни из мячей он забил с передачи Салаха, вышедшего на замену в первом тайме.
Египтянин совершил первое результативное действие за 6 матчей. Ранее Салах раскритиковал отношение клуба к себе после того, как он не попал в стартовый состав в трех матчах подряд: «Мне больно. Я выиграл АПЛ, забиваю больше всех в этом поколении. Почему все должно закончиться так?»
«Мохамед – большой, большой профессионал. Я смотрю на него как на пример для подражания. Видно, насколько он вовлечен в голы и голевые передачи.
Здесь он легенда. Делить с ним футбольное поле – благословение. Благодаря таким игрокам мы и любим смотреть футбол», – сказал Экитике.