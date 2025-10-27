В «Реале» недовольны реакцией Винисиуса на замену в класико и считают, что он должен уважать решение Алонсо. Руководство не хочет повторения подобного (COPE)

В «Реале» недовольны эмоциональной реакцией Винисиуса на замену в класико.

В воскресенье «Реал» обыграл «Барселону» в домашнем матче 10-го тура Ла Лиги (2:1).

Винисиус был заменен на 72-й минуте, вместо него на поле вышел Родриго. Вингер возмутился своей замене и с поля сразу ушел в раздевалку, не пожав руку Хаби Алонсо , но затем вернулся на скамейку после разговора с тренером вратарей «Реала» Луисом Льописом. Уходя на замену, бразилец ругался и повторял : «Я уйду из команды, мне лучше уйти».

COPE пишет, что поведение Винисиуса при замене не понравилось «Реалу ». В руководстве клуба понимают, что вингер не рад замене, как и любой игрок, но считают, что Винисиус не может так себя вести и должен был принять решение Алонсо из уважения к тренеру, партнерам по команде и болельщикам.

В клубе считают, что подобное не должно повториться, учитывая, что Винисиус – один из капитанов команды.

