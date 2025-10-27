Роднина о работе в Госдуме: «Я чувствую свою полезность, востребованность. Это непростая, но очень интересная работа»
Депутат Ирина Роднина назвала работу в Госдуме непростой, но интересной.
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию была избрана от партии «Единая Россия» в 2007 году.
«Буду ли я переизбираться в Госдуму? Давайте подождем, пока не хочу говорить. В спорте мы все суеверны: обычно не говоришь, что планируешь, а заявляешь об уже сделанном. Я чувствую свою полезность, востребованность. Это непростая, но очень интересная работа», – сказала Роднина.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Metaratings
