Мостовой о «Спартаке»: «Включится в чемпионскую гонку после зимней паузы. Впереди еще 12 туров, ничего пока не решено»

Мостовой: «Спартак» после зимней паузы тоже включится в чемпионскую гонку.

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой считает, что «Спартак», идущий на 6-м месте в Мир РПЛ перед зимней паузой, не растерял шансов на чемпионство.

«На мой взгляд, за чемпионство в РПЛ будут бороться шесть команд. Первые пять в турнирной таблице, это понятно. Но мне кажется, что «Спартак» после зимней паузы тоже включится в чемпионскую гонку.

Посмотрим, как команды проведут тренировочные сборы, как клубы сработают в трансферное окно. Впереди еще 12 туров, ничего пока не решено», – заявил Мостовой.

«Спартак » набрал 29 очков и отстает от лидирующего «Краснодара» (40) на 11 баллов.