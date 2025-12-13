Мостовой о «Спартаке»: «Включится в чемпионскую гонку после зимней паузы. Впереди еще 12 туров, ничего пока не решено»
Мостовой: «Спартак» после зимней паузы тоже включится в чемпионскую гонку.
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой считает, что «Спартак», идущий на 6-м месте в Мир РПЛ перед зимней паузой, не растерял шансов на чемпионство.
«На мой взгляд, за чемпионство в РПЛ будут бороться шесть команд. Первые пять в турнирной таблице, это понятно. Но мне кажется, что «Спартак» после зимней паузы тоже включится в чемпионскую гонку.
Посмотрим, как команды проведут тренировочные сборы, как клубы сработают в трансферное окно. Впереди еще 12 туров, ничего пока не решено», – заявил Мостовой.
«Спартак» набрал 29 очков и отстает от лидирующего «Краснодара» (40) на 11 баллов.
Что делать с Хаби Алонсо?30262 голоса
Увольнять сейчас
Не увольнять сейчас
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости