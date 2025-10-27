Вероника Степанова: «Не надо альтернативных, параллельных и прочих «олимпиад» за госсчет!»
Вероника Степанова призвала не проводить альтернативу Олимпиаде за госсчет.
Ранее портал Odds сообщил, что в России обсуждают вариант с проведением альтернативных Игр-2026 – на фоне недопуска спортсменов на международную арену. Однако позже эту информацию опроверг источник ТАСС.
«Только не надо альтернативных, параллельных и прочих «олимпиад» за госсчет! Настоящая альтернатива – это соревнования, организованные «неравнодушными бизнесменами». В России. С оригинальной программой. И приглашенными звездами.
Могу подсказать ориентировочный райдер некоторых европейских и американских лыжных героев и героинь – вы все их знаете. Турнир мирового класса – это проще чем кажется. Хотя и не дешевле», – написала в своем телеграм-канале олимпийская чемпионка Степанова.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Вероники Степановой
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости