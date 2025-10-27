«Ахмат» не побеждает месяц. У команды Черчесова 3 поражения и 2 ничьих в пяти последних матчах

«Ахмат» не может выиграть пять матчей подряд.

Сегодня команда Станислава Черчесова уступила «Сочи » в 13-м туре Мир РПЛ (2:4).

В последний раз грозненцы побеждали 27 сентября – 3:0 с «Акроном». После этого у команды три поражения и две ничьих во всех турнирах.

В следующем туре «Ахмат », занимающий 9-е место в таблице, сыграет с «Балтикой» на выезде.