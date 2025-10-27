Махачев готов драться с Топурией в Белом доме: «Какой бой будет больше, чем этот?»

Ислам Махачев согласен подраться с Илией Топурией в Белом доме.

«Он хочет драться в Белом доме, как и я. Это будет большой бой для MMA. Люди хотят этого, и если UFC пожелают, то мы можем сделать это. Я знаю, что они рассчитывают на большой бой в Белом доме.

Какой бой будет больше, чем этот?» – сказал бывший чемпион UFC Ислам Махачев .

Ранее чемпион легкого дивизиона Топурия заявил , что хочет драться за третий титул UFC на турнире в Белом доме, который состоится 14 июня 2026-го. Илия также владел поясом полулегкого веса с февраля-2024 по февраль-2025.

