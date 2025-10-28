Малкин делит лидерство в гонке бомбардиров НХЛ с Айкелом и Шмалцем – 16 очков в 10 играх. У него 1+1 в матче с «Сент-Луисом»
Евгений Малкин делит лидерство в гонке бомбардиров НХЛ – 16 очков в 10 играх.
Форвард «Питтсбурга» сделал результативную передачу и поразил пустые ворота в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом» (6:3).
На счету 39-летнего россиянина стало 16 (3+13) очков в 10 играх в текущем сезоне при полезности «+6».
Двукратный обладатель «Арт Росс Трофи» делит лидерство в гонке бомбардиров лиги с форвардами Джеком Айкелом («Вегас», 16 очков в 9 играх, 6+10) и Ником Шмалцем («Юта», 16 в 10, 7+9).
Сегодня Малкин (14:58, «+3») реализовал единственный бросок в створ. Он сделал 1 перехват при 3 потерях, получил малый штраф и выиграл 64% вбрасываний (7 из 11).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости