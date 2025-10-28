Малкин делит лидерство в гонке бомбардиров НХЛ с Айкелом и Шмалцем – 16 очков в 10 играх. У него 1+1 в матче с «Сент-Луисом»

Евгений Малкин делит лидерство в гонке бомбардиров НХЛ – 16 очков в 10 играх.

Форвард «Питтсбурга » сделал результативную передачу и поразил пустые ворота в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом » (6:3).

На счету 39-летнего россиянина стало 16 (3+13) очков в 10 играх в текущем сезоне при полезности «+6».

Двукратный обладатель «Арт Росс Трофи» делит лидерство в гонке бомбардиров лиги с форвардами Джеком Айкелом («Вегас », 16 очков в 9 играх, 6+10) и Ником Шмалцем («Юта», 16 в 10, 7+9).

Сегодня Малкин (14:58, «+3») реализовал единственный бросок в створ. Он сделал 1 перехват при 3 потерях, получил малый штраф и выиграл 64% вбрасываний (7 из 11).