Мареска о 2:0 с «Эвертоном»: «Я рад, было важно выиграть матч после двух или трех игр без побед. «Челси» упускал моменты, но в целом я доволен игрой»

Энцо Мареска оценил победу «Челси» над «Эвертоном».

Главный тренер «Челси » Энцо Мареска подвел итоги игры с «Эвертоном » в 16-м туре АПЛ (2:0).

«Я рад. Было важно выиграть матч после двух или трех игр без побед. Это важно для игроков. Мы рады.

Я думаю, мы хорошо отреагировали. Игроки хотят побеждать в каждой игре. Иногда у нас возникает чуть больше трудностей, иногда нам удается выиграть матч. Я думаю, что в этот момент для игроков было очень важно выиграть матч.

Мы упускали моменты. Нужно действовать более хладнокровно. Но в целом я доволен игрой».

О Чалобе и Фофана

«Важно, чтобы они оба были здоровы. Также важно, чтобы резервные игроки были готовы выйти на поле, когда они нам понадобятся», – сказал Мареска.