Льюис Хэмилтон о 8-м месте: «Это гонки. По крайней мере, заработал несколько очков»

Хэмилтон нашел позитив в итогах этапа в Мексике.

Пилот «Феррари » высказался о Гран-при Мехико, где финишировал 8-м после 10-секундного штрафа.

Хэмилтон заблокировал шины в четвертом повороте во время борьбы с Максом Ферстаппеном и срезал.

Изначально предполагалось, что штраф был связан с тем, что Льюис не вернулся на трассу по предписанному пути. Однако на деле судей не устроил тот факт, что, получив преимущество за счет срезки, британец не вернул ехавшему до этого впереди Ферстаппену позицию.

«На старте было весело – но все закончилось не так, как я ожидал. Это гонки.

За пределами трассы было очень, очень грязно. Я сделал все возможное, чтобы безопасно вернуться на трассу. Это все, на что я мог надеяться.

Есть и позитивные моменты. По крайней мере, мы заработали несколько очков», – отметил Хэмилтон.

