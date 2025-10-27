33

Россия не планирует проводить альтернативную Олимпиаду-2026 (ТАСС)

Российские власти не рассматривают вариант с проведением альтернативных Олимпийских игр в 2026 году.

Об этом заявил источник ТАСС, комментируя распространившуюся в СМИ информацию о якобы обсуждении подобной инициативы.

Ранее портал Odds сообщил, что в России обсуждают возможное проведение альтернативных Игр-2026 – на фоне недопуска спортсменов на международную арену.

Олимпиада-2026 пройдет в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля. На данный момент на соревнования отобрались только три россиянина в нейтральном статусе: ски-альпинист Никита Филиппов, фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
logoОлимпиада-2026
ТАСС
