Россия не планирует проводить альтернативную Олимпиаду-2026 (ТАСС)
Российские власти не рассматривают вариант с проведением альтернативных Олимпийских игр в 2026 году.
Об этом заявил источник ТАСС, комментируя распространившуюся в СМИ информацию о якобы обсуждении подобной инициативы.
Ранее портал Odds сообщил, что в России обсуждают возможное проведение альтернативных Игр-2026 – на фоне недопуска спортсменов на международную арену.
Олимпиада-2026 пройдет в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля. На данный момент на соревнования отобрались только три россиянина в нейтральном статусе: ски-альпинист Никита Филиппов, фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости