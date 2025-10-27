«Ювентус» начал переговоры со Спаллетти. Также рассматривается Манчини
«Ювентус» рассматривает назначение Лучано Спаллетти или Роберто Манчини.
Сегодня «бьянконери» уволили тренера Игора Тудора.
По данным журналиста Джанлуки Ди Марцио, «Ювентус» начал предварительные переговоры с бывшим тренером «Ромы», «Зенита», «Интера», «Наполи» и сборной Италии Спаллетти.
Также «Ювентус» по-прежнему рассматривает кандидатуру Манчини, работавшего в «Интере», Манчестер Сити», «Зените» и сборной Италии. Вариант с Раффаэле Палладино на данный момент не приоритетный.
«Ювентус» уволил Тудора: восемь матчей без побед, четыре – без голов
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
