26

«Ювентус» начал переговоры со Спаллетти. Также рассматривается Манчини

«Ювентус» рассматривает назначение Лучано Спаллетти или Роберто Манчини.

Сегодня «бьянконери» уволили тренера Игора Тудора.

По данным журналиста Джанлуки Ди Марцио, «Ювентус» начал предварительные переговоры с бывшим тренером «Ромы», «Зенита», «Интера», «Наполи» и сборной Италии Спаллетти.

Также «Ювентус» по-прежнему рассматривает кандидатуру Манчини, работавшего в «Интере», Манчестер Сити», «Зените» и сборной Италии. Вариант с Раффаэле Палладино на данный момент не приоритетный.

«Ювентус» уволил Тудора: восемь матчей без побед, четыре – без голов

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
logoЮвентус
logoРаффаэле Палладино
logoЛучано Спаллетти
logoсерия А Италия
logoРоберто Манчини
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Ювентус» уволил Тудора после 8-матчевой серии без побед
сегодня, 12:12
Дель Пьеро о «Ювентусе»: «Проблема не в Тудоре, эта команда вряд ли взяла бы скудетто с другим тренером. В матче с «Лацио» они не заслуживали поражения»
сегодня, 09:55
Тудор после 3 поражений подряд с общим счетом 0:4: «Юве» в сложной ситуации. Нам всегда чего-то не хватает. Доходим до штрафной, но не можем забить»
сегодня, 02:21
Главные новости
Винисиус рассматривает возможность ухода из «Реала» летом. Он считает, что Алонсо его недолюбливает, бразильца не устраивает игровое время (As)
8 минут назад
Четыре футболиста играли и с Родри, и с Кака в одной команде. Вспомните хотя бы одного?
15 минут назадТесты и игры
Daily Mail ошибочно написал, что Россия подала заявку на проведение Евро-2032 вместо Италии. В РФС прокомментировали: «Подали еще в 2022-м. Нового с тех пор ничего не было»
35 минут назад
Крыховяк объявил о завершении карьеры. Экс-хавбек сборной Польши играл за «Локо», «Краснодар», «ПСЖ» и «Севилью»
45 минут назад
«Маленькие пуритане боятся слова «кончать». Мало того – боятся слова «очко». Говорят «один балл»! В футбольных таблицах только очки, ребята!» Гусев о комментаторах
сегодня, 17:14
Кержаков о Соболеве: «На тренировке после «Динамо» он демонстративно показывал свое отношение: медленно шел, не добегал. Семак не может его искусственно завести»
сегодня, 16:51
Суд потребовал от «Барсы» предоставить оригиналы контрактов с Негрейрой. Пока они не обнаружены
сегодня, 16:40
Чемпионат России. «Ахмат» играет с «Сочи»
сегодня, 16:30Live
Гурцкая о поражении «Динамо» от «Зенита»: «Карпин надевает всем розовые очки, говоря, что все получалось. Зачем ехали в Петербург? Не проиграть 0:3?»
сегодня, 16:22
Защитник «Зенита» Дуглас Сантос выбыл до конца года из-за повреждения плеча («МЯЧ RU»)
сегодня, 16:20
Ко всем новостям
Последние новости
Черышев о «Зените»: «Есть посредственные футболисты в составе. В игре что-то надломилось, команда должна претендовать только на первую строчку»
5 минут назад
«Ахмат» – «Сочи». 1:4 – Игнатов сделал дубль, Сааведра, Самородов, Васильев тоже забили. Онлайн-трансляция
8 минут назадLive
Канчельскис о «Спартаке»: «Руководство не рассказывает о целях команды, стратегии развития, идеях тренера. Специально, чтобы нельзя было спросить с кого-то конкретного в конце сезона»
15 минут назад
Кубок короля Саудовской Аравии. «Аль-Ахли» Мареза в гостях у «Аль-Батина», «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Аль-Иттихадом» во вторник
сегодня, 15:00Live
Агент Лички о возвращении в РПЛ: «Вряд ли он согласится на менее статусный клуб, чем «Динамо». Про «Спартак» не могу ответить за него»
24 минуты назад
Никита Медведев о «Пари НН»: «Уверенно двигаемся на вылет. Пока не получается реализовать идеи Шпилевского»
24 минуты назад
Селюк о Карпине: «Трансферы «Динамо» – караул. С этим тренером ловить нечего – он не изменился со времен работы в «Армавире»
34 минуты назад
Рэшфорд после поражения в класико: «Это марафон, а не спринт. «Барса» продолжит бороться! 💙❤️»
48 минут назад
Аленичев о «Спартаке»: «Просто обязаны больше не играть так, как с «Оренбургом». До конца года команда будет стараться набрать максимум очков, учитывая ее состав»
сегодня, 17:15
Гонду, Алип, Лукин, Ненахов, Перрен, Кривцов, Бакаев – в символической сборной группового этапа Пути РПЛ Кубка России
сегодня, 16:58Фото