Лаури Маркканен набрал 51 очко, «Юта» одолела «Финикс» в овертайме

Лаури Маркканен обновил личный рекорд результативности в НБА.

Бигмен «Юты» набрал 51 очко в матче с «Финиксом » (138:134 ОТ). За 45 минут финн реализовал 14 из 32 с игры (6 из 13 из-за дуги) и 17 из 17 с линии.

В активе Маркканена также 14 подборов и 3 передачи при 1 потере. Штрафные броски на последних секундах гарантировали «Джаз» победу, а лидеру команды принесли новый рекорд.

Ранее лучшим показателем Лаури были 49 очков в матче с «Рокетс» в 2023 году. Последний игрок «Юты» с 50 очками – Карл Мэлоун в 1998 году (56).