  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Ак Барс» выиграл 10 матчей подряд и идет 2-м на Востоке. У «Адмирала» 4 поражения кряду
«Ак Барс» выиграл 10 матчей подряд и идет 2-м на Востоке. У «Адмирала» 4 поражения кряду

«Ак Барс» продлил серию побед до 10 матчей.

Команда Анвара Гатиятулина обыграла «Адмирал» (3:2 ОТ) в матче регулярного сезона FONBET КХЛ.

«Ак Барс» не проигрывает с 29 сентября – у него 10 побед подряд. Казанский клуб занимает 2-е место в таблице Восточной конференции, набрав 29 очков. 

Команда из Владивостока проиграла четвертый матч подряд и идет 9-й на Востоке с 16 баллами. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
