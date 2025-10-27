«Ак Барс» выиграл 10 матчей подряд и идет 2-м на Востоке. У «Адмирала» 4 поражения кряду

«Ак Барс» продлил серию побед до 10 матчей.

Команда Анвара Гатиятулина обыграла «Адмирал » (3:2 ОТ) в матче регулярного сезона FONBET КХЛ.

«Ак Барс » не проигрывает с 29 сентября – у него 10 побед подряд. Казанский клуб занимает 2-е место в таблице Восточной конференции, набрав 29 очков.

Команда из Владивостока проиграла четвертый матч подряд и идет 9-й на Востоке с 16 баллами.