Крыховяк объявил о завершении карьеры. Экс-хавбек сборной Польши играл за «Локо», «Краснодар», «ПСЖ» и «Севилью»

Гжегож Крыховяк объявил о завершении игровой карьеры.

Экс-полузащитник «Локомотива », «Краснодара» и сборной Польши сообщил о своем решении в соцсетях.

«Пришло время новых вызовов. Футбол сформировал меня не только как игрока, но и, прежде всего, как человека.

Я состоявшийся футболист, я ни о чем не жалею и ничего не стал бы менять. Я принимаю свою карьеру такой, какой она была: с моментами, полными радости и успеха, но и с трудными моментами, которые многому меня научили.

От всего сердца благодарю болельщиков, которые прошли со мной через все, всех футболистов, с которыми я имел честь разделить поле, а также каждого, кто поддерживал меня на этом пути.

Спасибо моей семье и моей любимой жене – без вас все это не имело бы смысла. Футбол стоит того, чтобы в него играть…» – написал Крыховяк.

В других публикациях футболист поблагодарил клубы, за которые выступал. На момент написания новости поляк выложил фотографии в форме «Бордо », «Нанта », «Реймса», «Севильи», «ПСЖ » и «Вест Бромвича».

Через 40 минут он добавил фотографию в форме «Локо», еще через 15 – в форме «Краснодара». При этом французские, английский и испанский клубы он поблагодарил, написав «спасибо» на языках их стран, а в случае с российскими командами только разместил фотографию.

Также, помимо «Локо» и «Краснодара», Крыховяк играл за АЕК, «Аль-Шабаб» и «Абху». Его последним клубом «Анортосис», который игрок покинул в июле.

В составе сборной Польши Гжегож провел 100 матчей.