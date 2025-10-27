  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Крыховяк объявил о завершении карьеры. Экс-хавбек сборной Польши играл за «Локо», «Краснодар», «ПСЖ» и «Севилью»
44

Крыховяк объявил о завершении карьеры. Экс-хавбек сборной Польши играл за «Локо», «Краснодар», «ПСЖ» и «Севилью»

Гжегож Крыховяк объявил о завершении игровой карьеры.

Экс-полузащитник «Локомотива», «Краснодара» и сборной Польши сообщил о своем решении в соцсетях.

«Пришло время новых вызовов. Футбол сформировал меня не только как игрока, но и, прежде всего, как человека.

Я состоявшийся футболист, я ни о чем не жалею и ничего не стал бы менять. Я принимаю свою карьеру такой, какой она была: с моментами, полными радости и успеха, но и с трудными моментами, которые многому меня научили.

От всего сердца благодарю болельщиков, которые прошли со мной через все, всех футболистов, с которыми я имел честь разделить поле, а также каждого, кто поддерживал меня на этом пути.

Спасибо моей семье и моей любимой жене – без вас все это не имело бы смысла. Футбол стоит того, чтобы в него играть…» – написал Крыховяк.

В других публикациях футболист поблагодарил клубы, за которые выступал. На момент написания новости поляк выложил фотографии в форме «Бордо», «Нанта», «Реймса», «Севильи», «ПСЖ» и «Вест Бромвича».

Через 40 минут он добавил фотографию в форме «Локо», еще через 15 – в форме «Краснодара». При этом французские, английский и испанский клубы он поблагодарил, написав «спасибо» на языках их стран, а в случае с российскими командами только разместил фотографию.

Также, помимо «Локо» и «Краснодара», Крыховяк играл за АЕК, «Аль-Шабаб» и «Абху». Его последним клубом «Анортосис», который игрок покинул в июле.

В составе сборной Польши Гжегож провел 100 матчей.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: инстаграм Гжегожа Крыховяка
logoГжегож Крыховяк
logoЛокомотив
logoКраснодар
logoпремьер-лига Россия
logoСевилья
logoВест Бромвич
logoПСЖ
logoлига 1 Франция
logoЛа Лига
logoНант
logoРеймс
logoАнортосис
logoБордо
logoСборная Польши по футболу
logoчемпионшип
logoАбха
соцсети
logoАль-Шабаб Эр-Рияд
logoвысшая лига Греция
logoАЕК
logoвысшая лига Саудовская Аравия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Винисиус рассматривает возможность ухода из «Реала» летом. Он считает, что Алонсо его недолюбливает, бразильца не устраивает игровое время (As)
9 минут назад
Четыре футболиста играли и с Родри, и с Кака в одной команде. Вспомните хотя бы одного?
16 минут назадТесты и игры
Daily Mail ошибочно написал, что Россия подала заявку на проведение Евро-2032 вместо Италии. В РФС прокомментировали: «Подали еще в 2022-м. Нового с тех пор ничего не было»
36 минут назад
«Маленькие пуритане боятся слова «кончать». Мало того – боятся слова «очко». Говорят «один балл»! В футбольных таблицах только очки, ребята!» Гусев о комментаторах
сегодня, 17:14
«Ювентус» начал переговоры со Спаллетти. Также рассматривается Манчини
сегодня, 17:01
Кержаков о Соболеве: «На тренировке после «Динамо» он демонстративно показывал свое отношение: медленно шел, не добегал. Семак не может его искусственно завести»
сегодня, 16:51
Суд потребовал от «Барсы» предоставить оригиналы контрактов с Негрейрой. Пока они не обнаружены
сегодня, 16:40
Чемпионат России. «Ахмат» играет с «Сочи»
сегодня, 16:30Live
Гурцкая о поражении «Динамо» от «Зенита»: «Карпин надевает всем розовые очки, говоря, что все получалось. Зачем ехали в Петербург? Не проиграть 0:3?»
сегодня, 16:22
Защитник «Зенита» Дуглас Сантос выбыл до конца года из-за повреждения плеча («МЯЧ RU»)
сегодня, 16:20
Ко всем новостям
Последние новости
Черышев о «Зените»: «Есть посредственные футболисты в составе. В игре что-то надломилось, команда должна претендовать только на первую строчку»
6 минут назад
«Ахмат» – «Сочи». 1:4 – Игнатов сделал дубль, Сааведра, Самородов, Васильев тоже забили. Онлайн-трансляция
9 минут назадLive
Канчельскис о «Спартаке»: «Руководство не рассказывает о целях команды, стратегии развития, идеях тренера. Специально, чтобы нельзя было спросить с кого-то конкретного в конце сезона»
16 минут назад
Кубок короля Саудовской Аравии. «Аль-Ахли» Мареза в гостях у «Аль-Батина», «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Аль-Иттихадом» во вторник
сегодня, 15:00Live
Агент Лички о возвращении в РПЛ: «Вряд ли он согласится на менее статусный клуб, чем «Динамо». Про «Спартак» не могу ответить за него»
25 минут назад
Никита Медведев о «Пари НН»: «Уверенно двигаемся на вылет. Пока не получается реализовать идеи Шпилевского»
25 минут назад
Селюк о Карпине: «Трансферы «Динамо» – караул. С этим тренером ловить нечего – он не изменился со времен работы в «Армавире»
35 минут назад
Рэшфорд после поражения в класико: «Это марафон, а не спринт. «Барса» продолжит бороться! 💙❤️»
49 минут назад
Аленичев о «Спартаке»: «Просто обязаны больше не играть так, как с «Оренбургом». До конца года команда будет стараться набрать максимум очков, учитывая ее состав»
сегодня, 17:15
Гонду, Алип, Лукин, Ненахов, Перрен, Кривцов, Бакаев – в символической сборной группового этапа Пути РПЛ Кубка России
сегодня, 16:58Фото