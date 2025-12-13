Арбелоа поддержал Алонсо: «Если кто-то думает, что «Реал» мертв, он сильно ошибается. Хаби – исключительный тренер, требования в этом клубе чрезвычайно высоки»

Арбелоа: если кто-то думает, что «Реал» мертв, он сильно ошибается.

Тренер «Реал Мадрид Кастилья » Альваро Арбелоа высказался о том, что его называют одним из кандидатов на замену Хаби Алонсо в главной команде.

«Я – тренер «Кастильи». Я сосредоточен именно на этом: на матче во вторник против «Манчестер Сити» и на игре в следующую субботу против «Сельта Фортуна». Ничего другого для меня не существует.

Хаби – мой большой друг, поэтому он говорит обо мне, а я – о нем. И ничто не изменит моего мнения о том, что он – исключительный тренер.

Требования к тренеру «Реала» чрезвычайно высоки. На этой неделе мы говорили обо всем этом: о кантере, об игроках, которые могут тренироваться с основой… У нас хорошие отношения, и они никогда не изменятся.

По ходу сезона у любой команды бывают взлеты и падения. Но если кто-то в мире думает, что «Реал» мертв, он сильно ошибается – просто потому, что не знает, что такое «Мадрид», – сказал Арбелоа.

На вопрос о том, сообщал ли ему клуб о возможности возглавить первую команду, Арбелоа ответил: «Нет».