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  • ЦСКА взял Кубок в серии пенальти, Акинфеев стал самым титулованным футболистом России, Пиастри выиграл Гран-при Испании, «МЮ» купил Кунью и другие новости
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ЦСКА взял Кубок в серии пенальти, Акинфеев стал самым титулованным футболистом России, Пиастри выиграл Гран-при Испании, «МЮ» купил Кунью и другие новости

1. ЦСКА выиграл Фонбет Кубок России, одолев «Ростов» в Суперфинале. Единственный гол в основное время отменили, а в серии пенальти Игорь Акинфеев отбил удар Алексея Сутормина. Армейцы повторили рекорд «Локомотива» по числу побед в турнире, а Акинфеев стал самым титулованным российским футболистом и рекордсменом по числу побед в Кубке.

2. Пиастри выиграл Гран-при «Формулы-1» в Барселоне, Норрис – 2-й, Леклер – 3-й. Ферстаппен получил 10-секундный штраф за столкновение с Расселлом и опустился на 10-е место. Алонсо занял девятое место и набрал первые очки в сезоне.

3. Алькарас, Пол, Тиафу, Музетти вышли в 1/4 финала «Ролан Гаррос». У женщин Швентек победила Рыбакину, Соболенко вышла в 1/4 финала, Самсонова, Паолини выбыли.

4. Дембеле признан лучшим игроком сезона Лиги чемпионов, Дуэ – лучшим молодым игроком. Оба вошли в команду сезона вместе с еще пятью футболистами «ПСЖ», Ямалем, Рафиньей, Бастони и Райсом.

Тем временем Эммануэль Макрон принял «ПСЖ» в Елисейском дворце и пожелал Дембеле выиграть «Золотой мяч».

5. Трансферы. «Манчестер Юнайтед» объявил о переходе Матеуса Куньи, «Вулвс» получат 62,5 млн фунтов тремя платежами. Доннарумма не идет «ПСЖ» на уступки в переговорах по контракту, вратарь интересен «Ман Сити».

Артем Дзюба продлил контракт с «Акроном» на год. «Спартак» объявил об уходе Игнатова. «Динамо» и Осипенко не могут договориться до зарплате, «Спартак» попытается перехватить защитника.

6. Два человека погибли во Франции во время празднования победы «ПСЖ» в ЛЧ. 192 человека пострадали, 559 человек по всей стране задержаны, произошло 692 пожара. В Гренобле машина въехала в толпу, пострадали 4 человека.

7. «Тоттенхэм» уволит тренера Энджа Постекоглу, с которым выиграл Лигу Европы, сообщил Саша Тавольери. По информации Фабрицио Романо, будущее тренера решится в ближайшие дни.

8. «Джиро д’Италия». 21-й этап. Кой выиграл гонку, Саймон Йейтс победил в общем зачете.

9. Картер Харт дал показания в суде по делу о сексуальном насилии хоккейной молодежной сборной Канады-2018. У голкипера был оральный секс с истицей, девушка «была раздражена», так как некоторые игроки не хотели с ней близости.

10. Хабиб Нурмагомедов не пожал протянутую руку ведущей CBS Sports Скотт. Кейт извинилась перед мусульманином за свой жест.

11. Единая лига ВТБ. Финал. «Зенит» обыграл ЦСКА в гостях и повел 2-1 в серии.

12. Кубок Первого канала по волейболу. Россия обыграла Сербию в четырех сетах.

13. «Динамо» проиграло «Красному Яру» в четвертьфинале Кубка России по регби.

14. Ски-альпинист Филиппов первым из россиян отобрался на Олимпиаду-2026.

15. Овчинников вывел «Банку» в плей-офф Winline Медиалиги в дебютном сезоне. СКА Басты проиграл 11 из 13 матчей и ни разу не вышел в плей-офф за два сезона.

Цитаты дня.

Ян Непомнящий: «Ужасный финал Лиги чемпионов. Жаль, что «Барселона» не смогла пройти «Интер»

Андрей Мостовой извинился за кричалку «##### «Спартак», #####»: «Немного неправильно. Но это все было по «фану». Просто не видел, что меня снимают, хотел завести трибуну»

Рабинер о проигнорировавшем российских журналистов в миксте Сафонове: «Я в ####. Ждать в смешанной зоне до половины второго ночи, чтобы человек прошел мимо всех»

Губерниев о Сафонове, проигнорировавшем российских журналистов: «Невежда, вся страна за него болела. Как алименты не платить и к болельщикам относиться по-свински, он первый»

Дегтярев об отстранении российских спортсменов: «Причина – это желание недобросовестной конкуренции некоторых стран. Русские как кость в горле»

«По правилам Максу должны были показать «черный флаг» и дисквалифицировать». Нико Росберг – о столкновении Ферстаппена с Расселлом

Мостовой о финале ЛЧ: «Интер» играл так, как будто его тренировал Абаскаль, а ассистентом был Тедеско. Бездарно»

Один болельщик встретил «Интер» в аэропорту после финала ЛЧ: «Я единственный идиот. Но эти парни все равно заслуживают аплодисментов»

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
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