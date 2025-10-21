Магуайр готов пойти на сокращение зарплаты ради нового контракта с «МЮ». Клуб платит Харри 10 млн фунтов в год до налогов
Харри Магуайр готов пойти на уступки по зарплате ради «Манчестер Юнайтед».
Действующий контракт 32-летнего центрального защитника и клуба рассчитан до конца этого сезона.
BBC cообщает, что англичанин хочет остаться в «Манчестер Юнайтед» и готов пойти на сокращение зарплаты. По данным Capology, клуб платит Харри 9,9 млн фунтов в год до налогов (5,43 млн после налогов).
Харри Магуайр выступает за манкунианский клуб с 2019 года. Он провел в общей сложности 254 матча за клуб на данный момент.
В игре прошедшего тура АПЛ защитник забил победный гол в ворота «Ливерпуля» (2:1). Статистику футболиста можно изучить по ссылке.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: BBC
