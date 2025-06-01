192 человека пострадали во Франции после финала ЛЧ. 559 человек по всей стране задержаны, произошло 692 пожара – в 264 пострадали транспортные средства
Более 500 человек задержаны во Франции в связи с беспорядками после финала ЛЧ.
В субботу «ПСЖ» впервые в истории выиграл Лигу чемпионов, разгромив «Интер» (5:0) в финале в Мюнхене.
Как сообщает As со ссылкой на заявления французских властей, в ночь на воскресенье по всей стране пострадали 192 человека. Ранее стало известно о двух погибших.
В ходе беспорядков на территории Франции произошло 692 пожара, в 264 из которых пострадали транспортные средства. Всего в связи с инцидентами были арестованы 559 человек, большинство из которых были задержаны в Париже.
В Гренобле машина въехала в толпу после финала ЛЧ, пострадали 4 человека. Почти 300 человек задержано в Париже из-за беспорядков
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
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