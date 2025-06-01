192 человека пострадали во Франции после финала ЛЧ. 559 человек по всей стране задержаны, произошло 692 пожара – в 264 пострадали транспортные средства

Более 500 человек задержаны во Франции в связи с беспорядками после финала ЛЧ.

В субботу «ПСЖ » впервые в истории выиграл Лигу чемпионов, разгромив «Интер » (5:0) в финале в Мюнхене.

Как сообщает As со ссылкой на заявления французских властей, в ночь на воскресенье по всей стране пострадали 192 человека. Ранее стало известно о двух погибших.

В ходе беспорядков на территории Франции произошло 692 пожара, в 264 из которых пострадали транспортные средства. Всего в связи с инцидентами были арестованы 559 человек, большинство из которых были задержаны в Париже.

В Гренобле машина въехала в толпу после финала ЛЧ, пострадали 4 человека. Почти 300 человек задержано в Париже из-за беспорядков