Агент Батракова о словах Кьеллини: «Игра на понижение – было сказано о высокой цене. Важно, что «Ювентус» смотрит за Алексеем»

Агент Алексея Батракова оценил интерес к футболисту из Европы.

Ранее появилась информация , что скаут «Атлетико» присутствовал на матче «Локомотива» и ЦСКА (3:0).

– Вчера у меня была рабочая встреча с Ульяновым и Леонченко. Если бы у них была информация о том, что скауты «Атлетико» были на матче «Локомотив » – ЦСКА, они бы со мной ей поделились.

На меня из «Атлетико » никто не выходил. Не исключаю, что это может быть.

В Европе уже давно следят за игрой Алексея Батракова . Допускаю, что клубы могут прислать скаутов, чтобы вживую познакомиться с футболистом.

– Как вы отреагировали на слова Джорджо Кьеллини о том, что Алексей не подходит под стиль итальянского футбола?

– Спокойно. Тут нужно считывать информацию между строк. Из прочитанного важно, что они смотрят за Алексеем.

Слова о том, что он не подходит, это игра на понижение. Там же было сказано о высокой цене, – сказал представитель футболиста Владимир Кузьмичев .

Кьеллини о Батракове: «Не думаю, что он подходит под стиль итальянского футбола, учитывая высокий ценник. Слышал, что Алексей очень хорош»