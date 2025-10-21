«Спартак» обратился в ЭСК из-за удаления Джику за задержку Голенкова в матче с «Ростовом»

«Спартак» оспорил удаление Александра Джику.

18 октября «Спартак» и «Ростов» сыграли вничью 1:1 в матче 12-го тура Мир РПЛ.

В первом тайме защитник красно-белых Александр Джику получил красную карточку , схватив руками убегавшего один на один Егора Голенкова.

«Спартак» обратился в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть эпизод с удалением защитника команды. На матче работал главный арбитр Павел Кукуян.