«Спартак» обратился в ЭСК из-за удаления Джику за задержку Голенкова в матче с «Ростовом»
«Спартак» оспорил удаление Александра Джику.
18 октября «Спартак» и «Ростов» сыграли вничью 1:1 в матче 12-го тура Мир РПЛ.
В первом тайме защитник красно-белых Александр Джику получил красную карточку, схватив руками убегавшего один на один Егора Голенкова.
«Спартак» обратился в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть эпизод с удалением защитника команды. На матче работал главный арбитр Павел Кукуян.
