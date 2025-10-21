Баринов интересен «Зениту». «Локомотив» готов предложить хавбеку долгосрочный контракт с фиксированной зарплатой («РБ Спорт»)
«Зенит» проявляет интерес к Дмитрию Баринову.
Действующий контракт опорного полузащитника и «Локомотива» рассчитан до завершения этого сезона. Ранее появилась информация, что капитан команды отверг два варианта продления соглашения с клубом.
Как сообщил «РБ Спорт», «Локомотив» изменил подход к варианту нового договора с хавбеком – речь идет о долгосрочном договоре с фиксированной зарплатой.
Кроме того, отмечается, что интерес к полузащитнику проявляет «Зенит», который рассматривает возможность подписания контракта с игроком зимой, чтобы в дальнейшем он перешел либо в зимнее трансферное окно, либо в летнее.
В этом сезоне Дмитрий Баринов забил 2 гола и сделал 4 передачи в 12 матчах Мир РПЛ.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
