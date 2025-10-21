Баринов интересен «Зениту». «Локомотив» готов предложить хавбеку долгосрочный контракт с фиксированной зарплатой («РБ Спорт»)

«Зенит» проявляет интерес к Дмитрию Баринову.

Действующий контракт опорного полузащитника и «Локомотива » рассчитан до завершения этого сезона. Ранее появилась информация , что капитан команды отверг два варианта продления соглашения с клубом.

Как сообщил «РБ Спорт», «Локомотив» изменил подход к варианту нового договора с хавбеком – речь идет о долгосрочном договоре с фиксированной зарплатой.

Кроме того, отмечается, что интерес к полузащитнику проявляет «Зенит », который рассматривает возможность подписания контракта с игроком зимой, чтобы в дальнейшем он перешел либо в зимнее трансферное окно, либо в летнее.

В этом сезоне Дмитрий Баринов забил 2 гола и сделал 4 передачи в 12 матчах Мир РПЛ .