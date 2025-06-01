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Овчинников вывел «Банку» в плей-офф Медиалиги в дебютном сезоне. До него было 7 поражений в 8 матчах

«Альфа-Банка» вышла в плей-офф в шестом сезоне Winline Медиалиги.

Команда, которую перед стартом турнира возглавил Сергей Овчинников, в шести матчах набрала 9 очков – 3 победы и 3 поражения. Разница мячей – 10:15.

В заключительном туре «Банка» крупно проиграла «Амкалу» (0:5), однако еще до игры клуб обеспечил себе выход из группы.

В 1/8 финала команда Овчинникова встретится либо с 2Drots, либо с «Тандемом».

«Банка» была создана в августе прошлого года. В Кубке Медиалиги, который стал для команды первым турниром под эгидой МФЛ, она заняла последнее место в регулярном чемпионате, проиграв семь из восьми матчей.

Тогда «Банка» фактически не имела главного тренера, на каждую игру клуб выходил под руководством разных специалистов.

В марте 2025-го основатель клуба Фил Воронин пригласил на пост тренера Овчинникова.

«Банка» – феномен Медиалиги. Почти не побеждают, но зрители обожают их за приколы и доброту

Вспомните всех, кто играл за «Амкал» и за «Банку»?

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoАмкал
logoСергей Овчинников
logoФК Тандем
logoWinline Медиалига
logoФК Банка
logoФил Воронин
logoWinline Кубок Медиалиги
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