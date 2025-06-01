Овчинников вывел «Банку» в плей-офф Медиалиги в дебютном сезоне. До него было 7 поражений в 8 матчах

«Альфа-Банка» вышла в плей-офф в шестом сезоне Winline Медиалиги.

Команда, которую перед стартом турнира возглавил Сергей Овчинников , в шести матчах набрала 9 очков – 3 победы и 3 поражения. Разница мячей – 10:15.

В заключительном туре «Банка» крупно проиграла «Амкалу » (0:5), однако еще до игры клуб обеспечил себе выход из группы.

В 1/8 финала команда Овчинникова встретится либо с 2Drots, либо с «Тандемом ».

«Банка» была создана в августе прошлого года. В Кубке Медиалиги, который стал для команды первым турниром под эгидой МФЛ , она заняла последнее место в регулярном чемпионате, проиграв семь из восьми матчей.

Тогда «Банка » фактически не имела главного тренера, на каждую игру клуб выходил под руководством разных специалистов.

В марте 2025-го основатель клуба Фил Воронин пригласил на пост тренера Овчинникова.

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Вспомните всех, кто играл за «Амкал» и за «Банку»?