Овчинников вывел «Банку» в плей-офф Медиалиги в дебютном сезоне. До него было 7 поражений в 8 матчах
Команда, которую перед стартом турнира возглавил Сергей Овчинников, в шести матчах набрала 9 очков – 3 победы и 3 поражения. Разница мячей – 10:15.
В заключительном туре «Банка» крупно проиграла «Амкалу» (0:5), однако еще до игры клуб обеспечил себе выход из группы.
В 1/8 финала команда Овчинникова встретится либо с 2Drots, либо с «Тандемом».
«Банка» была создана в августе прошлого года. В Кубке Медиалиги, который стал для команды первым турниром под эгидой МФЛ, она заняла последнее место в регулярном чемпионате, проиграв семь из восьми матчей.
Тогда «Банка» фактически не имела главного тренера, на каждую игру клуб выходил под руководством разных специалистов.
В марте 2025-го основатель клуба Фил Воронин пригласил на пост тренера Овчинникова.
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