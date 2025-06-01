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Байрамян пробил в штангу в серии пенальти, Акинфеев взял удар Сутормина, Ятимов – Дивеева. ЦСКА обыграл «Ростов» в финале Кубка России

Акинфеев и Ятимов сделали по сэйву в серии пенальти в финале Кубка России.

ЦСКА выиграл FONBET Кубок России, победив «Ростов» (0:0, по пенальти – 4:3).

Футболисты обеих команд не реализовали три из десяти ударов: полузащитник дончан Хорен Байрамян начал серию и пробил в штангу; вратарь «Ростова» Рустам Ятимов отбил удар защитника Игоря Дивеева, а голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев отразил удар Алексея Сутормина.

Реализовали свои попытки у «Ростова» Умар Сако, Николай Комличенко и Максим Осипенко. У ЦСКА точны были Миралем Пьянич, Иван Обляков, Матвей Кисляк и Милан Гайич.

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
logoFONBET Кубок России
logoРостов
logoЦСКА
logoНиколай Комличенко
logoАлексей Сутормин
logoИгорь Акинфеев
logoМатвей Кисляк
logoРустам Ятимов
logoИван Обляков
logoМилан Гайич
logoХорен Байрамян
logoИгорь Дивеев
logoМиралем Пьянич
logoМаксим Осипенко
logoУмар Сако
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