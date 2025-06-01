«Спартак» объявил об уходе Игнатова: «Михаил оставил заметный след в истории клуба»

«Спартак» объявил об уходе Михаила Игнатова.

Полузащитник покидает команду, за которую провел 132 матча с сентября 2018 года, в качестве свободного агента.

«Михаил оставил заметный след в истории нашего клуба. Среди памятных событий с участием хавбека – его гол «Енисею» в первом же матче в стартовом составе в РПЛ . Красивый мяч в Неаполе. Великолепный ассист Виктору Мозесу в Лестере. Яркая игра против «Динамо» в победном кубковом финале в «Лужниках».

Мы благодарим Михаила за годы, проведенные в «Спартаке », и желаем успешного продолжения карьеры!» – говорится в сообщении красно-белых.

В этом сезоне Игнатов провел 9 игр в Мир РПЛ, не отметившись результативными действиями. Подробно со статистикой выпускника академии «Спартака» можно ознакомиться здесь .