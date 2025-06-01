Макрон принял «ПСЖ» в Елисейском дворце после победы в Лиге чемпионов: «Спасибо, что воплотили мечту французской молодежи. Вы сделали это в монструозном стиле»
Вчера «Пари Сен-Жермен» разгромил «Интер» (5:0) в финале Лиги чемпионов в Мюнхене. Президент Франции поздравил парижан с победой: «Париж сегодня – столица Европы».
Сегодня в Елисейском дворце Макрон принял «ПСЖ». Резиденцию главы Французской республики в Париже посетили футболисты, тренеры и руководители клуба.
Макрон на протяжении 20 минут говорил об исторической победе парижан – клуб впервые в истории выиграл ЛЧ. Это вторая победа для французских команд в турнире. В 1993 году «Марсель» в финале обыграл «Милан» (1:0) – тоже в Мюнхене.
«Наконец-то, «ПСЖ»! Многие знают, что я юношей был в восторге от другой победы в Мюнхене, случившейся 32 года назад.
Я за примирение всех в этом году. Спустя 32 года после «Марселя» вы выиграли Лигу чемпионов. Вы сделали это в великолепной, монструозной манере. Вы чемпионы, и мы все очень рады.
С вами был двенадцатый игрок – французская публика. Это победа объединенной группы игроков. Вы сделали это благодаря единой команде, настрою, воле, солидарности и амбициям. Показали тот футбол, который мы любим.
Спасибо, что воплотили мечту французской молодежи», – заявил 47-летний Макрон.
Скриншот: x.com/Elysee