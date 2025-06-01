  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Макрон принял «ПСЖ» в Елисейском дворце после победы в Лиге чемпионов: «Спасибо, что воплотили мечту французской молодежи. Вы сделали это в монструозном стиле»
Фото
42

Макрон принял «ПСЖ» в Елисейском дворце после победы в Лиге чемпионов: «Спасибо, что воплотили мечту французской молодежи. Вы сделали это в монструозном стиле»

Эммануэль Макрон принял «ПСЖ» после победы в Лиге чемпионов.

Вчера «Пари Сен-Жермен» разгромил «Интер» (5:0) в финале Лиги чемпионов в Мюнхене. Президент Франции поздравил парижан с победой: «Париж сегодня – столица Европы».

Сегодня в Елисейском дворце Макрон принял «ПСЖ». Резиденцию главы Французской республики в Париже посетили футболисты, тренеры и руководители клуба.

Макрон на протяжении 20 минут говорил об исторической победе парижан – клуб впервые в истории выиграл ЛЧ. Это вторая победа для французских команд в турнире. В 1993 году «Марсель» в финале обыграл «Милан» (1:0) – тоже в Мюнхене.

«Наконец-то, «ПСЖ»! Многие знают, что я юношей был в восторге от другой победы в Мюнхене, случившейся 32 года назад.

Я за примирение всех в этом году. Спустя 32 года после «Марселя» вы выиграли Лигу чемпионов. Вы сделали это в великолепной, монструозной манере. Вы чемпионы, и мы все очень рады.

С вами был двенадцатый игрок – французская публика. Это победа объединенной группы игроков. Вы сделали это благодаря единой команде, настрою, воле, солидарности и амбициям. Показали тот футбол, который мы любим.

Спасибо, что воплотили мечту французской молодежи», – заявил 47-летний Макрон.

Скриншот: x.com/Elysee

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: RMC Sport
logoЭммануэль Макрон
logoПСЖ
logoлига 1 Франция
logoЛига чемпионов УЕФА
Политика
logoНассер Аль-Хелайфи
logoЛуис Энрике
Луиш Кампуш
logoМарсель
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Макрон поздравил «ПСЖ» с победой в ЛЧ: «Париж сегодня – столица Европы»
7731 мая, 21:40
Макрон примет «ПСЖ» в Елисейском дворце в воскресенье. В Париже пройдет чемпионский парад
4131 мая, 21:24
Макрон не посетит финал ЛЧ. Елисейский дворец «способствовал обсуждению чемпионского парада» на случай победы «ПСЖ»
2328 мая, 18:35
Главные новости
Канисарес о «Золотом мяче»: «Борьба должна идти между Витиньей и Хакими. Ямалю не хватает статистики, он не играл в финале ЛЧ»
2923 минуты назад
Защитник «ПСЖ» Пачо посвятил победу в ЛЧ матери, умершей в день его дебюта в лиге Эквадора: «Мама всегда мне помогает. Вся моя сила – благодаря ей и моей семье»
127 минут назад
В «Барсе» ожидают, что наказание от УЕФА по делу о некорректном отражении прибыли не будет серьезнее небольшого денежного штрафа
233 минуты назад
Лига наций. 1/2 финала. Германия примет Португалию, Испания сыграет с Францией в четверг
4436 минут назад
Суд по делу Пакета завершен, решение вынесут через 4-8 недель. Игроку «Вест Хэма» грозит пожизненный бан за преднамеренное получение карточек
645 минут назад
Нагельсманн о Роналду: «Все еще очень опасен, несмотря на возраст, силен у ворот и в воздухе. Германии нужно быть начеку»
854 минуты назад
«Сафонов может вытеснить Доннарумму. Главное – воспользоваться шансом, когда он появится». Трезеге о вратарях «ПСЖ»
11сегодня, 12:13
Ливай из «Спартака» – самый подешевевший игрок РПЛ, цена упала на 3 млн евро. Вендел, Кордоба, Барриос и Тикнизян потеряли по 2 млн (Transfermarkt)
12сегодня, 11:51
Сперцян подорожал на 5 млн евро и делит 1-е место с Энрике по цене в РПЛ – 25 млн евро. Кисляк прибавил 4 млн, Батраков – 3 млн, Маркиньос – 1,5 млн (Transfermarkt)
36сегодня, 11:40
Матвей Сафонов: «От алиментов я никогда не уклоняюсь. Наверное, кому‑то хотелось, чтобы на меня это давило, но из данной ситуации я выходил неплохо»
32сегодня, 11:20
Ко всем новостям
Последние новости
Глава «ПСЖ» о Лиге 1: «Вся семья французского футбола работала ради триумфа в ЛЧ. Горжусь, когда «Лилль» обыгрывает «Реал», «Монако» – «Барселону»
226 минут назад
Глебов о Личке: «Как тренера до конца я Марцела не понял. Он хороший человек, порядочный, и глобально приятно было с ним общаться»
345 минут назад
Кэррик и Вудгейт уволены из «Мидлсбро». Майкл возглавлял команду с 2022 года
346 минут назад
Каррера – в шорт-листе кандидатов на пост тренера «Пари НН» («СЭ»)
9сегодня, 12:10
Сафонов о возможном уходе из «ПСЖ» из-за трансфера Забарного: «СМИ верить нельзя. Только той информации, которая идет от клуба»
9сегодня, 12:06
Президент «Комо»: «Фабрегас не покинет клуб. В ближайшие сезоны наш проект будет вращаться вокруг него»
8сегодня, 11:58
Агент Батракова о продлении контракта с «Локо»: «По всем ключевым вопросам мы почти договорились. Предлагаю набраться терпения и еще немного подождать»
1сегодня, 11:56
«Балтика» бесплатно подписала защитника «Ференцвароша» Чивича. Контракт – на 3 года
7сегодня, 11:42Фото
Германия – Португалия. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
4сегодня, 11:26
Андрей Канчельскис: «Зениту», может, и не надо покупать футболистов – у них и так много легионеров и классных россиян. Состав хороший»
5сегодня, 11:18