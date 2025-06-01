Макрон принял «ПСЖ» в Елисейском дворце после победы в Лиге чемпионов: «Спасибо, что воплотили мечту французской молодежи. Вы сделали это в монструозном стиле»

Эммануэль Макрон принял «ПСЖ» после победы в Лиге чемпионов.

Вчера «Пари Сен-Жермен » разгромил «Интер» (5:0) в финале Лиги чемпионов в Мюнхене. Президент Франции поздравил парижан с победой: «Париж сегодня – столица Европы».

Сегодня в Елисейском дворце Макрон принял «ПСЖ». Резиденцию главы Французской республики в Париже посетили футболисты, тренеры и руководители клуба.

Макрон на протяжении 20 минут говорил об исторической победе парижан – клуб впервые в истории выиграл ЛЧ. Это вторая победа для французских команд в турнире. В 1993 году «Марсель» в финале обыграл «Милан» (1:0) – тоже в Мюнхене.

«Наконец-то, «ПСЖ»! Многие знают, что я юношей был в восторге от другой победы в Мюнхене, случившейся 32 года назад.

Я за примирение всех в этом году. Спустя 32 года после «Марселя» вы выиграли Лигу чемпионов. Вы сделали это в великолепной, монструозной манере. Вы чемпионы, и мы все очень рады.

С вами был двенадцатый игрок – французская публика. Это победа объединенной группы игроков. Вы сделали это благодаря единой команде, настрою, воле, солидарности и амбициям. Показали тот футбол, который мы любим.

Спасибо, что воплотили мечту французской молодежи», – заявил 47-летний Макрон.

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