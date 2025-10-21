Власти Великобритании о том, что фанаты «Маккаби» не посетят матч с «Астон Виллой»: «Не потерпим антисемитизма. Неприемлемо, что игра стала предметом в руках тех, кто стремится нас разобщить»
Ранее стало известно, что болельщики «Маккаби» не посетят матч группового этапа Лиги Европы против «Астон Виллы».
«Правительство работает круглосуточно, отстаивая основополагающий принцип: футбольные болельщики должны иметь возможность наслаждаться игрой, не опасаясь запугивания или насилия.
Мы глубоко опечалены отказом «Маккаби» Тель-Авив от квоты, но мы уважаем их право на это.
Совершенно неприемлемо, что этот матч стал предметом в руках тех, кто стремится нас разобщить, для разжигания насилия и страха. Мы никогда не потерпим антисемитизма на наших улицах.
Мы продолжим тесно сотрудничать с полицией, чтобы обеспечить безопасное проведение матча и обеспечить еврейским общинам по всей стране безопасность, которой они заслуживают», – говорится в сообщении правительства Великобритании.