Власти Великобритании о том, что фанаты «Маккаби» не посетят матч с «Астон Виллой»: «Не потерпим антисемитизма. Неприемлемо, что игра стала предметом в руках тех, кто стремится нас разобщить»

Власти Великобритании заявили о недопустимости антисемитизма.

Ранее стало известно , что болельщики «Маккаби» не посетят матч группового этапа Лиги Европы против «Астон Виллы».

«Правительство работает круглосуточно, отстаивая основополагающий принцип: футбольные болельщики должны иметь возможность наслаждаться игрой, не опасаясь запугивания или насилия.

Мы глубоко опечалены отказом «Маккаби » Тель-Авив от квоты, но мы уважаем их право на это.

Совершенно неприемлемо, что этот матч стал предметом в руках тех, кто стремится нас разобщить, для разжигания насилия и страха. Мы никогда не потерпим антисемитизма на наших улицах.

Мы продолжим тесно сотрудничать с полицией, чтобы обеспечить безопасное проведение матча и обеспечить еврейским общинам по всей стране безопасность, которой они заслуживают», – говорится в сообщении правительства Великобритании.