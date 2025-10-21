  • Спортс
  • Агент Ракова о «Спартаке»: «Интереса нет от слова совсем – более того, «Локомотив» намерен предложить Вадиму новый контракт. Карпов в очередной раз обделался»
6

Агент Ракова о «Спартаке»: «Интереса нет от слова совсем – более того, «Локомотив» намерен предложить Вадиму новый контракт. Карпов в очередной раз обделался»

Агент Вадима Ракова опроверг информацию об интересе «Спартака».

Ранее сообщалось, что сторона хавбека «Локо» рассчитывает включить вингера в сделку по вероятному трансферу Данила Пруцева, играющего за железнодорожников на правах аренды, однако «Спартак» не рассматривает вариант с обменом.

«Неужели не ясно, что Ваня [Карпов] выдумывает или специально хочет, чтобы побольше говорили, раздражает своими высказываниями. На сегодняшний день нет никакого обмена или интереса «Спартака», от слова совсем.

Более того, вчера встречался с генеральным и спортивным директором «Локомотива», в том числе разговаривали по Вадиму Ракову. Клуб намерен сохранить Вадима Ракова и предложить ему новый контракт. Так что Ваня в очередной раз обделался», – сказал Владимир Кузьмичев.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
