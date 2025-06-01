«По правилам Максу должны были показать «черный флаг» и дисквалифицировать». Нико Росберг – о столкновении Ферстаппена с Расселлом

Ферстаппена должны были дисквалифицировать – считает Росберг.

Чемпион «Формулы-1» 2016 года Нико Росберг , отработавший Гран-при Испании в качестве комментатора, высказался об инциденте с участием Макса Ферстаппена и Джорджа Расселла .

По мнению Росберга, судьи должны были дисквалифицировать Ферстаппена, показав ему «черный флаг», снимающий пилота с гонки, за его намеренный таран Джорджа Расселла. Судьи же ограничились 10-секундным штрафом, который отбросил Ферстаппена на 10-е место.

«Все это выглядело как преднамеренный удар. Дожидаешься соперника, а потом таранишь его – делая с ним то, что он, как тебе кажется, сделал с тобой ранее в первом повороте.

Это абсолютно неприемлемо. И по правилам, как мне кажется, Максу должны были показать «черный флаг». Если ты целенаправленно сбрасываешь скорость и поджидаешь соперника, чтобы протаранить его -это «черный флаг», да», – рассказал Росберг.

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