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  • Гран-при Испании-2025. Пиастри выиграл гонку, Норрис – 2-й, Леклер – 3-й, Ферстаппен – 10-й после штрафа
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Гран-при Испании-2025. Пиастри выиграл гонку, Норрис – 2-й, Леклер – 3-й, Ферстаппен – 10-й после штрафа

Пиастри выиграл гонку «Формулы-1» в Барселоне.

Гонщик «Макларена» Оскар Пиастри одержал победу по итогам Гран-при Испании после старта с поула. Его напарник Ландо Норрис уступил позицию на старте, но в итоге вернул себе второе место, третьим финишировал пилот «Феррари» Шарль Леклер.

Лидер «Ред Булл» Макс Ферстаппен претенедовал на подиум, однако после рестарта опустился на пятую строчку, а затем на десятую из-за штрафа.

Следить за событиями гонки в Барселоне можно было на странице нашего онлайна:

Жаркий финиш «Ф-1» в Испании: Пиастри удержал лидерство, Ферстаппен упустил подиум и психанул

Гран-при Испании

Барселона-Каталония, Монмело

1 июня 2025 года

Гонка

1. Оскар Пиастри («Макларен») – 66 кругов

2. Ландо Норрис («Макларен») +2,471

3. Шарль Леклер («Феррари») +10,455

4. Джордж Расселл («Мерседес») +11,359

5. Нико Хюлькенберг («Заубер») +13,648

6. Льюис Хэмилтон («Феррари») +15,508

7. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») +16,022

8. Пьер Гасли («Альпин») +17,882

9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +21,564

10. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +21,826

11. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +25,532

12. Габриэл Бортолето («Заубер») +25,996

13. Юки Цунода («Ред Булл») +28,822

14. Карлос Сайнс («Уильямс») +29,309

15. Франко Колапинто («Альпин») +31,381

16. Эстебан Окон («Хаас») +32,197

17. Оливер Бермэн («Хаас») +37,065

Сошли:

Андреа Кими Антонелли («Мерседес»)

Алекс Албон («Уильямс»)

Ланс Стролл снялся с Гран-при Испании по медицинским причинам.

Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Испании-2025

Опубликовал: Михаил Ширяев
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