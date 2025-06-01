Гран-при Испании-2025. Пиастри выиграл гонку, Норрис – 2-й, Леклер – 3-й, Ферстаппен – 10-й после штрафа
Гонщик «Макларена» Оскар Пиастри одержал победу по итогам Гран-при Испании после старта с поула. Его напарник Ландо Норрис уступил позицию на старте, но в итоге вернул себе второе место, третьим финишировал пилот «Феррари» Шарль Леклер.
Лидер «Ред Булл» Макс Ферстаппен претенедовал на подиум, однако после рестарта опустился на пятую строчку, а затем на десятую из-за штрафа.
Следить за событиями гонки в Барселоне можно было на странице нашего онлайна:
Жаркий финиш «Ф-1» в Испании: Пиастри удержал лидерство, Ферстаппен упустил подиум и психанул
Барселона-Каталония, Монмело
1 июня 2025 года
Гонка
1. Оскар Пиастри («Макларен») – 66 кругов
2. Ландо Норрис («Макларен») +2,471
3. Шарль Леклер («Феррари») +10,455
4. Джордж Расселл («Мерседес») +11,359
5. Нико Хюлькенберг («Заубер») +13,648
6. Льюис Хэмилтон («Феррари») +15,508
7. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») +16,022
8. Пьер Гасли («Альпин») +17,882
9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +21,564
10. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +21,826
11. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +25,532
12. Габриэл Бортолето («Заубер») +25,996
13. Юки Цунода («Ред Булл») +28,822
14. Карлос Сайнс («Уильямс») +29,309
15. Франко Колапинто («Альпин») +31,381
16. Эстебан Окон («Хаас») +32,197
17. Оливер Бермэн («Хаас») +37,065
Сошли:
Андреа Кими Антонелли («Мерседес»)
Алекс Албон («Уильямс»)
Ланс Стролл снялся с Гран-при Испании по медицинским причинам.
Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Испании-2025