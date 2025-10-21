Симеоне перед матчем с «Арсеналом»: «У них есть четкая идентичность, они не пойдут на компромисс. «Атлетико» нужно нанести им урон»

Диего Симеоне считает, что «Атлетико» должен нанести урон «Арсеналу».

Сегодня команды сыграют на «Эмирейтс» в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Игра начнется в 22:00 по московскому времени.

«Артета работает с командой уже пять или шесть лет, у них есть четкая идентичность, и они не пойдут на компромисс. Напротив, они совершенствуют команду, привлекая отличных игроков на те позиции, где, по их мнению, они могут продолжать расти, руководствуясь той же идеей. В каждом сезоне Премьер-лиги они борются до конца. Нам придется сыграть так, чтобы суметь нанести им урон. У них замечательный стадион, заряжающие болельщики и, конечно, высокие скорости.

«Арсенал » повторяет прошлый опыт «Атлетико», усердно работая над стандартными положениями. Я вижу великолепных нападающих, высоких игроков и очень хорошую игру головой. Так они забивают необычайное количество голов, они работают очень аккуратно. Это огромное преимущество. В 2014 году мы выиграли таким образом много матчей, и у них тоже есть такая возможность», – сказал главный тренер «Атлетико ».