Макрон о Дембеле: «Надеюсь, он получит «Золотой мяч». Хочу видеть «ПСЖ» у себя через год с новой победой – это возможно. Да здравствует Франция!»

Эммануэль Макрон пожелал Усману Дембеле выиграть «Золотой мяч».

Вчера «Пари Сен-Жермен » разгромил «Интер» (5:0) в финале Лиги чемпионов в Мюнхене. Вингер парижан и французской сборной сделал два голевых паса и стал лучшим футболистом турнира .

Сегодня президент Франции в Елисейском дворце принял «ПСЖ». Резиденцию главы страны в Париже посетили футболисты, тренеры и руководители клуба.

«Я надеюсь, что в этом году последуют и другие награды: «Золотой мяч » для Дембеле , приз лучшему молодому игроку для Дуэ. Вы отдаете всю душу футболке «ПСЖ».

Хочу видеть вас здесь через год с новой победой. Знаю, что это возможно – вы так голодны. Да здравствует «ПСЖ»! Да здравствует Республика! Да здравствует Франция!» – заявил Макрон.