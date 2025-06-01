Макрон о Дембеле: «Надеюсь, он получит «Золотой мяч». Хочу видеть «ПСЖ» у себя через год с новой победой – это возможно. Да здравствует Франция!»
Эммануэль Макрон пожелал Усману Дембеле выиграть «Золотой мяч».
Вчера «Пари Сен-Жермен» разгромил «Интер» (5:0) в финале Лиги чемпионов в Мюнхене. Вингер парижан и французской сборной сделал два голевых паса и стал лучшим футболистом турнира.
Сегодня президент Франции в Елисейском дворце принял «ПСЖ». Резиденцию главы страны в Париже посетили футболисты, тренеры и руководители клуба.
«Я надеюсь, что в этом году последуют и другие награды: «Золотой мяч» для Дембеле, приз лучшему молодому игроку для Дуэ. Вы отдаете всю душу футболке «ПСЖ».
Хочу видеть вас здесь через год с новой победой. Знаю, что это возможно – вы так голодны. Да здравствует «ПСЖ»! Да здравствует Республика! Да здравствует Франция!» – заявил Макрон.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: RMC Sport
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