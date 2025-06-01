Ян Непомнящий: «Ужасный финал Лиги чемпионов. Жаль, что «Барселона» не смогла пройти «Интер»

Шахматист Ян Непомнящий назвал ужасным финал Лиги чемпионов по футболу.

Накануне «ПСЖ» разгромил «Интер» со счетом 5:0.

«Ужасный финал ЛЧ. Жаль, конечно, что «Барселона» не смогла пройти «Интер». «ПСЖ» – поздравления!» – написал в своем телеграм-канале чемпион мира по блицу Непомнящий .

Ранее «Барселона» уступила «Интеру» в полуфинале по сумме двух встреч.