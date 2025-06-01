Ян Непомнящий: «Ужасный финал Лиги чемпионов. Жаль, что «Барселона» не смогла пройти «Интер»
Шахматист Ян Непомнящий назвал ужасным финал Лиги чемпионов по футболу.
Накануне «ПСЖ» разгромил «Интер» со счетом 5:0.
«Ужасный финал ЛЧ. Жаль, конечно, что «Барселона» не смогла пройти «Интер». «ПСЖ» – поздравления!» – написал в своем телеграм-канале чемпион мира по блицу Непомнящий.
Ранее «Барселона» уступила «Интеру» в полуфинале по сумме двух встреч.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Яна Непомнящего
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