Хабиб не пожал протянутую руку ведущей CBS Sports Скотт. Кейт извинилась перед мусульманином за свой жест

Хабиб Нурмагомедов отказался пожать руку ведущей CBS Sports.

После финала Лиги чемпионов между «ПСЖ » и «Интером » (5:0) присутствовавший на игре бывший чемпион UFC в легком весе присоединился к освещавшим игру Джейми Каррагеру , Майке Ричардсу, Тьерри Анри и Кейт Скотт (ранее – Абдо), а также их гостю – стримеру IShowSpeed.

Экс-боец пожал руку всем, кроме Скотт. Когда Кейт протянула ему руку и сказала, что рада встрече, Нурмагомедов положил свою правую руку себе на грудь и ответил, что тоже рад.

Анри что-то сказал коллеге, и та извинилась перед Хабибом.

Мусульманину запрещено прикасаться к посторонней женщине, если он не является ее махрамом (дозволенным сопроводителем).

Изображение: кадр из трансляции CBS Sports