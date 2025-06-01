Хабиб не пожал протянутую руку ведущей CBS Sports Скотт. Кейт извинилась перед мусульманином за свой жест
Хабиб Нурмагомедов отказался пожать руку ведущей CBS Sports.
После финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Интером» (5:0) присутствовавший на игре бывший чемпион UFC в легком весе присоединился к освещавшим игру Джейми Каррагеру, Майке Ричардсу, Тьерри Анри и Кейт Скотт (ранее – Абдо), а также их гостю – стримеру IShowSpeed.
Экс-боец пожал руку всем, кроме Скотт. Когда Кейт протянула ему руку и сказала, что рада встрече, Нурмагомедов положил свою правую руку себе на грудь и ответил, что тоже рад.
Анри что-то сказал коллеге, и та извинилась перед Хабибом.
Мусульманину запрещено прикасаться к посторонней женщине, если он не является ее махрамом (дозволенным сопроводителем).
Изображение: кадр из трансляции CBS Sports
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Goal
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