🏆 ЦСКА выиграл Фонбет Кубок России, одолев «Ростов» в Суперфинале! Акинфеев отбил удар Сутормина в серии пенальти, Байрамян пробил в штангу

ЦСКА обыграл «Ростов» в Суперфинале Фонбет Кубка России в «Лужниках».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Иван Обляков открыл счет на 9-й минуте после ошибки вратаря «Ростова» Рустама Ятимова, от чьих рук мяч влетел в ворота. Судья Кирилл Левников отменил гол из-за офсайда у Мойзеса.

В основное время игры команды не забили. В серии пенальти Хорен Байрамян пробил в штангу, Ятимов отбил удар Игоря Дивеева, а Игорь Акинфеев – удар Алексея Сутормина. Милан Гайич забил решающий пенальти и принес победу ЦСКА.

Фонбет Кубок России

Суперфинал

FONBET Кубок России. Финал 1 июня 15:00, Лужники Ростов Завершен 0 - 0 Счет в серии пенальти 3 - 4 ЦСКА Счет в серии пенальти 3 : 4 Матч окончен Перерыв Гайич

Осипенко

Кисляк

Сако

Обляков

Сутормин

Дивеев

Комличенко

Пьянич

Байрамян

Пен Вахания Лангович 88’ Щетинин Байрамян 88’ 87’ Гуарирапа Глебов Щетинин 82’ Голенков Сутормин 79’ 73’ Бистрович Файзуллаев Кучаев Комаров 73’ 67’ Койта Мусаев Сако 58’ 2 тайм Перерыв Мелехин 45’ +5’ Альба 45’ +2’ Ростов Ятимов, Вахания, Роналдо, Осипенко, Сако, Мелехин, Кучаев, Шанталий, Щетинин, Голенков, Комличенко, Ханкич, Одоевский, Игнатов, Лангович, Поярков, Радченко, Байрамян, Колтаков, Комаров, Сутормин, Жбанов, Шамонин Запасные: Кучаев, Шамонин, Щетинин, Одоевский, Игнатов, Радченко, Голенков, Ханкич, Поярков, Колтаков, Вахания, Жбанов 1 тайм ЦСКА: Акинфеев, Мойзес, Виллиан, Дивеев, Гайич, Бистрович, Кисляк, Обляков, Пьянич, Гуарирапа, Койта, Тороп, Абдулкадыров, Круговой, Лукин, Келвен, Файзуллаев, Глебов, Мухин, Жемалетдинов, Алеррандро, Мусаев, Шуманский Запасные: Кучаев, Шамонин, Щетинин, Одоевский, Игнатов, Радченко, Голенков, Ханкич, Поярков, Колтаков, Вахания, Жбанов

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Статистика Фонбет Кубка России