🏆 ЦСКА выиграл Фонбет Кубок России, одолев «Ростов» в Суперфинале! Акинфеев отбил удар Сутормина в серии пенальти, Байрамян пробил в штангу

ЦСКА обыграл «Ростов» в Суперфинале Фонбет Кубка России в «Лужниках».
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Иван Обляков открыл счет на 9-й минуте после ошибки вратаря «Ростова» Рустама Ятимова, от чьих рук мяч влетел в ворота. Судья Кирилл Левников отменил гол из-за офсайда у Мойзеса.
В основное время игры команды не забили. В серии пенальти Хорен Байрамян пробил в штангу, Ятимов отбил удар Игоря Дивеева, а Игорь Акинфеев – удар Алексея Сутормина. Милан Гайич забил решающий пенальти и принес победу ЦСКА.
Фонбет Кубок России
Суперфинал
Завершен Счет в серии пенальти 3 - 4
Матч окончен
Счет в серии пенальти3 : 4
Ростов
Ятимов, Вахания, Роналдо, Осипенко, Сако, Мелехин, Кучаев, Шанталий, Щетинин, Голенков, Комличенко, Ханкич, Одоевский, Игнатов, Лангович, Поярков, Радченко, Байрамян, Колтаков, Комаров, Сутормин, Жбанов, Шамонин
Запасные: Кучаев, Шамонин, Щетинин, Одоевский, Игнатов, Радченко, Голенков, Ханкич, Поярков, Колтаков, Вахания, Жбанов
ЦСКА:
Акинфеев, Мойзес, Виллиан, Дивеев, Гайич, Бистрович, Кисляк, Обляков, Пьянич, Гуарирапа, Койта, Тороп, Абдулкадыров, Круговой, Лукин, Келвен, Файзуллаев, Глебов, Мухин, Жемалетдинов, Алеррандро, Мусаев, Шуманский
Запасные: Кучаев, Шамонин, Щетинин, Одоевский, Игнатов, Радченко, Голенков, Ханкич, Поярков, Колтаков, Вахания, Жбанов
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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