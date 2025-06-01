«Динамо» и Осипенко не могут договориться до зарплате – игрок хочет 1,5 млн евро в год, ему дают 1 млн. «Спартак» попытается перехватить защитника (Иван Карпов)
Переход Максима Осипенко в «Динамо» может сорваться.
По данным инсайдера Ивана Карпова, «Динамо» и Осипенко не могут договориться до зарплате. Защитник хочет получать 1,5 млн евро за сезон, бело-голубые предлагают ему лишь 1 млн.
Отмечается, что Осипенко может перехватить «Спартак». Красно-белые готовят футболисту предложение.
В прошлом сезоне Максим Осипенко провел 30 матчей за «Ростов» в Мир РПЛ, забил 9 голов и сделал 3 результативных передачи. Подробная статистика 31-летнего защитника – здесь.
Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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