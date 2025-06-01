Гол ЦСКА «Ростову» после ошибки Ятимова отменен по итогам 6-минутного изучения эпизода. Мойзес был вне игры и блокировал Комличенко при навесе в штрафную

Гол ЦСКА «Ростову» в финале FONBET Кубка России отменен.

На 9-й минуте армейцы сделали подачу в направлении ворот, футболисты «Ростова » вынесли мяч за пределы штрафной, и хавбек Иван Обляков нанес дальний удар по воротам Рустама Ятимова . Голкипер попытался парировать, но мяч от кулаков полетел под него и запрыгнул в сетку.

Однако главный судья Кирилл Левников после консультации с видеоассистентом и просмотра повтора принял решение отменить гол из-за того, что в момент подачи в штрафную «Ростова» защитник ЦСКА Мойзес Барбоза находился в положении вне игры и блокировал Николаю Комличенко путь.

Следует отметить, что изучение судьями эпизода заняло больше шести минут.

Изображения: кадры из трансляции «Матч ТВ»