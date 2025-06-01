Мостовой о финале ЛЧ: «Интер» играл так, как будто его тренировал Абаскаль, а ассистентом был Тедеско. Бездарно»

Александр Мостовой упомянул Гильермо Абаскаля, говоря о финале Лиги чемпионов.

«ПСЖ» разгромил «Интер» со счетом 5:0.

«Интер» на поле так и не вышел. Итальянская команда не показала вообще ничего. Это не уровень финалиста Лиги чемпионов. Да, «ПСЖ » в отличной форме, все футболисты были готовы на 100% к этому финалу, но это все равно не оправдывает итальянский клуб.

«Интер » играл так, как будто его тренировал Абаскаль , а ассистентом был Тедеско – абсолютно бездарно», – сказал экс-игрок сборной России.