11

Ски-альпинист Филиппов первым из россиян отобрался на Олимпиаду-2026

Российский ски-альпинист Никита Филиппов прошел отбор на Олимпиаду-2026.

«В течение всего зимнего сезона мы ездили зарабатывать очки для олимпийской квалификации. Остается еще один этап Кубка мира (будет проходить в начале декабря в США), который идет в зачет, но я по очкам уже в любом случае прохожу.

В систему отбора лучше не вникать, она не очень простая, сам разобрался только ближе к концу сезона. Просто знал, что нужно быть не в нижней части протокола. <...>

10 июня начинается сбор в Кисловодске, пока втягиваемся после активного межсезонья.

Даже немного не верится, что уже в феврале будут Олимпийские игры. Мотивация бешеная», – написал Филиппов.

Он стал первым российским спортсменом, отобравшимся на Игры-2026 в Италии.

– Немного не верится, что вот уже через несколько месяцев Олимпийские игры. Это моя детская мечта. Мотивации много; сейчас, когда встречусь с ребятами, с командой, ее еще добавится. Должно быть мотивации на 1000%.

– Позволяете себе радоваться, хотя надо ведь еще приглашение от МОК получить?

– Я уже давно радовался, еще в сезоне, когда понимал, что скорее всего пройду и понимал, что остается мало стартов. Что если их хорошо пройду, то все будет хорошо, пройду отбор. Не было такой сильной радости – «отобрался»! До сезона понимал, что все реально для меня, ожидания были больше от сезона, но что есть, то есть. Это первый международный сезон за долгое время, раньше вообще это было только по юниорам.

Квалификационный период закрывается в конце декабря, но тот спортсмен, который меня догоняет, точно не сместит меня из квот. Теперь нужно еще три внесоревновательные пробы, но я в расширенном пуле РУСАДА, так что все должен успеть сдать. И, насколько я понимаю, в январе будет ясно по приглашению от МОК, – цитирует Филиппова «Матч ТВ».

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Никиты Филиппова
сборная России (ски-альпинизм)
ски-альпинизм
Никита Филиппов
logoОлимпиада-2026
logoОлимпийская сборная России
logoМОК
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Главные новости
Александр Панжинский: «Мне кажется, Элиаш – один из самых лояльных людей к российским спортсменам. Скандинавская братия сует ему палки в колеса»
143 минуты назад
Мария Захарова: «Мир за последние несколько лет имеет наглядный опыт, к чему приводит сегрегация спортсменов, их третирование по надуманным предлогам»
2сегодня, 12:33
Норвежский журналист Салтведт: «Полагаю, глава FIS готов достичь компромисса, чтобы допустить хотя бы некоторых российских лыжников на Олимпиаду»
сегодня, 12:08
Норвежский журналист Салтведт: «ЧМ превратился в настоящую катастрофу. Это поставит Норвегию в неловкое положение как лыжную нацию»
1сегодня, 11:24
Главный спонсор сборной Норвегии отложил подписание нового соглашения из-за ситуации с ЧМ-2025
сегодня, 11:12
Елена Вяльбе: «Сейчас Терентьева тренируется, но с ограничениями. Через определенное время она сможет полноценно»
сегодня, 10:54
Губерниев об убытках Норвегии на ЧМ: «Ребят, если вы хотите и дальше быть в говне, пожалуйста. Вся политика FIS последние годы направлена на убийство лыжных гонок»
38сегодня, 10:37
Васильев об убытках Норвегии на лыжном ЧМ: «Не надо быть пророком, чтобы это предсказать. Когда на турнирах побеждают одни и те же, интерес пропадает у всех»
5сегодня, 09:30
Журова о лыжном ЧМ в Норвегии: «Думаю, организаторы плохо рассчитали свои возможности и некачественно провели работу со спонсорами»
3сегодня, 08:26
Елена Вяльбе: «Неучастие российских спортсменов гасит интерес болельщиков к соревнованиям»
1сегодня, 07:59
Ко всем новостям
Последние новости
Бородавко о лыжном ЧМ-2025: «Спортивная составляющая важна. Снижение конкуренции в отсутствие наших очевидно»
25 минут назад
Александр Легков: «Я болею за Станковича, желаю, чтобы у него все получилось. Он креативный, у него есть что-то новое»
1130 апреля, 13:50
Александр Легков: «Если Быстров ко мне обратится, я всегда готов взять его с собой на стадион «Спартака». Готов протянуть руку помощи»
1225 апреля, 16:20
Вяльбе о рекорде Овечкина: «Мне кажется, за него болел весь мир. Это очень крутой результат»
87 апреля, 19:09
«Скорее всего, это дальний прицел на подготовку к Олимпиаде». Васильев о форме и тренировках Большунова
1123 марта, 19:49
Клэбо и Йоэнсуу победили в спринтерских зачетах Кубка мира по лыжным гонкам
123 марта, 15:33
Легков предложил провести свою гонку на Сахалине
78 марта, 07:51
8 и 9 марта пройдет Сахалинский марафон. Его пробегут более 1200 лыжников
7 марта, 09:08
Журова о недопуске российских лыжников: «Европейцам не надо бояться конкуренции, соревнованиям не хватает интриги, драйва»
34 марта, 10:06
Вячеслав Веденин-младший сделал предложение Елизавете Еремеевой после финиша скиатлона на чемпионате России
11 марта, 19:26Видео