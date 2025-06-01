Ски-альпинист Филиппов первым из россиян отобрался на Олимпиаду-2026

Российский ски-альпинист Никита Филиппов прошел отбор на Олимпиаду-2026.

«В течение всего зимнего сезона мы ездили зарабатывать очки для олимпийской квалификации. Остается еще один этап Кубка мира (будет проходить в начале декабря в США), который идет в зачет, но я по очкам уже в любом случае прохожу.

В систему отбора лучше не вникать, она не очень простая, сам разобрался только ближе к концу сезона. Просто знал, что нужно быть не в нижней части протокола. <...>

10 июня начинается сбор в Кисловодске, пока втягиваемся после активного межсезонья.

Даже немного не верится, что уже в феврале будут Олимпийские игры. Мотивация бешеная», – написал Филиппов.

Он стал первым российским спортсменом, отобравшимся на Игры-2026 в Италии.

– Немного не верится, что вот уже через несколько месяцев Олимпийские игры. Это моя детская мечта. Мотивации много; сейчас, когда встречусь с ребятами, с командой, ее еще добавится. Должно быть мотивации на 1000%.

– Позволяете себе радоваться, хотя надо ведь еще приглашение от МОК получить?

– Я уже давно радовался, еще в сезоне, когда понимал, что скорее всего пройду и понимал, что остается мало стартов. Что если их хорошо пройду, то все будет хорошо, пройду отбор. Не было такой сильной радости – «отобрался»! До сезона понимал, что все реально для меня, ожидания были больше от сезона, но что есть, то есть. Это первый международный сезон за долгое время, раньше вообще это было только по юниорам.

Квалификационный период закрывается в конце декабря, но тот спортсмен, который меня догоняет, точно не сместит меня из квот. Теперь нужно еще три внесоревновательные пробы, но я в расширенном пуле РУСАДА, так что все должен успеть сдать. И, насколько я понимаю, в январе будет ясно по приглашению от МОК , – цитирует Филиппова «Матч ТВ» .