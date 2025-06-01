Один болельщик встретил «Интер» в аэропорту после финала ЛЧ: «Я единственный идиот. Но эти парни все равно заслуживают аплодисментов»
Один болельщик встретил «Интер» в аэропорту после финала Лиги чемпионов.
Итальянский клуб вчера уступил со счетом 0:5 «ПСЖ».
«Интер» около полудня прилетел из Мюнхена в Милан. В междунаородном аэропорту Сильвио Берлускони команду ждал единственный болельщик по имени Марко.
«Я единственный идиот. Но эти парни все равно заслуживают аплодисментов», – сказал Марко.
Опубликовано: Sports
Источник: Gazzetta dello Sport
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