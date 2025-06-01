Один болельщик встретил «Интер» в аэропорту после финала ЛЧ: «Я единственный идиот. Но эти парни все равно заслуживают аплодисментов»

Один болельщик встретил «Интер» в аэропорту после финала Лиги чемпионов.

Итальянский клуб вчера уступил со счетом 0:5 «ПСЖ ».

«Интер » около полудня прилетел из Мюнхена в Милан. В междунаородном аэропорту Сильвио Берлускони команду ждал единственный болельщик по имени Марко.

«Я единственный идиот. Но эти парни все равно заслуживают аплодисментов», – сказал Марко.