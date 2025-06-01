Губерниев о Сафонове, проигнорировавшем российских журналистов: «Невежда, вся страна за него болела. Как алименты не платить и к болельщикам относиться по-свински, он первый»

Дмитрий Губерниев назвал Матвея Сафонова невеждой за отказ общаться со СМИ.

Ранее журналист Игорь Рабинер раскритиковал голкипера «ПСЖ» за то, что тот не стал отвечать на вопросы российских журналистов после финала ЛЧ: «Я в ####. Ждать в смешанной зоне до половины второго ночи, чтобы человек прошел мимо всех».

«Чем отличается Матвей Сафонов от Саши Овечкина: тем, что Саша сказал правильные слова после своего рекорда, а Матвей сказал полтора слова в интервью после матча, а потом мимо журналистов прошел.

Поэтому как спортсмен он прекрасен, поздравляю. А как человек – невежда, потому что вся страна за него болела и поддерживала, несмотря на то, что он на поле не вышел.

Я за Сафонова топил сильно, чтобы его Карпин в сборную брал. Черчесов говорил: «Что тебе Сафонов – сын? Ты за него так топишь». Как алименты не платить, он первый. Как к болельщикам относиться по-свински, он тоже первый. А спортсмен хороший.

Вот мое главное впечатление от Лиги чемпионов. А то, что выиграл «ПСЖ», совершенно пофигу всем. Или выиграл бы «Интер». Нам какая разница? Поэтому тех, кто болел за «ПСЖ », поздравляю, кто за «Интер» – не переживайте. Радостно, конечно, за Сафонова, потому что не каждый день наши вратари получают такие награды. Но должно быть какое-то уважение к людям, которые тебя поддерживают.

Я говорю даже не про журналистов, а про болельщиков, которые ловят каждое его слово, а в итоге этих слов не было. Кто говорит, что достижение Сафонова незаслуженно, тот дурак. На поле выходил, конкуренцию Доннарумме создавал – полноправный чемпион! Кто считает наоборот, тот бестолочь», – сказал комментатор «Матч ТВ».