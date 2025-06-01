7 игроков «ПСЖ», Ямаль, Рафинья, Бастони и Райс вошли в команду сезона Лиги чемпионов

УЕФА назвал символическую сборную прошедшего розыгрыша Лиги чемпионов.

В команду сезона вошли Джанлуиджи Доннарумма, Нуну Мендеш, Маркиньос, Ашраф Хакими, Витинья, Усман Дембеле, Дезире Дуэ (все – «ПСЖ»), Алессандро Бастони («Интер»), Деклан Райс («Арсенал»), Ламин Ямаль и Рафинья (оба – «Барселона»).

Победителем турнира стал «ПСЖ», в финале разгромивший «Интер» со счетом 5:0.