7 игроков «ПСЖ», Ямаль, Рафинья, Бастони и Райс вошли в команду сезона Лиги чемпионов
УЕФА назвал символическую сборную прошедшего розыгрыша Лиги чемпионов.
В команду сезона вошли Джанлуиджи Доннарумма, Нуну Мендеш, Маркиньос, Ашраф Хакими, Витинья, Усман Дембеле, Дезире Дуэ (все – «ПСЖ»), Алессандро Бастони («Интер»), Деклан Райс («Арсенал»), Ламин Ямаль и Рафинья (оба – «Барселона»).
Победителем турнира стал «ПСЖ», в финале разгромивший «Интер» со счетом 5:0.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер Лиги чемпионов
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