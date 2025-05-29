Кубок России. Четвертьфинал. «Слава» сыграет со «Стрелой-Ак Барс», «ВВА-Подмосковье» против «Енисея-СТМ» и другие матчи
31 мая и 1 июня пройдут четвертьфинальные матчи Кубка России по регби.
PARI Кубок России по регби
1/4 финала
31 мая
Слава – Стрела-Ак Барс – 16.00
ВВА-Подмосковье – Енисей-СТМ – 18.00
1 июня
Динамо – Красный Яр – 12.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Все матчи в прямом эфире покажет Спортс’‘.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
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