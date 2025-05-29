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Кубок России. Четвертьфинал. «Слава» сыграет со «Стрелой-Ак Барс», «ВВА-Подмосковье» против «Енисея-СТМ» и другие матчи

31 мая и 1 июня пройдут четвертьфинальные матчи Кубка России по регби.

PARI Кубок России по регби

1/4 финала

31 мая

МеталлургЛокомотив – 14.00

СлаваСтрела-Ак Барс – 16.00

ВВА-ПодмосковьеЕнисей-СТМ – 18.00

1 июня

Динамо – Красный Яр – 12.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Все матчи в прямом эфире покажет Спортс’‘.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
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Кубок России
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