Акинфеев в 8-й раз выиграл Кубок России и установил рекорд. У Игнашевича, Березуцких и Рахимича по 7 побед

Игорь Акинфеев в 8-й раз выиграл Кубок России и установил рекорд.

ЦСКА выиграл FONBET Кубок России , победив «Ростов » в суперфинале (0:0, по пенальти – 4:3).

Для Акинфеева этот трофей стал 8-м в карьере (2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2013, 2023, 2025).

39-летний вратарь превзошел бывших партнеров по ЦСКА – Сергея Игнашевича , Алексея Березуцкого, Василия Березуцкого и Элвера Рахимича , которые брали Кубок России по семь раз (у Игнашевича одна победа с «Локомотивом», шесть – с ЦСКА).

Отметим, что в серии пенальти Акинфеев отбил удар Алексея Сутормина, также Хорен Байрамян пробил в штангу.