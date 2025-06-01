Акинфеев в 8-й раз выиграл Кубок России и установил рекорд. У Игнашевича, Березуцких и Рахимича по 7 побед
Игорь Акинфеев в 8-й раз выиграл Кубок России и установил рекорд.
ЦСКА выиграл FONBET Кубок России, победив «Ростов» в суперфинале (0:0, по пенальти – 4:3).
Для Акинфеева этот трофей стал 8-м в карьере (2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2013, 2023, 2025).
39-летний вратарь превзошел бывших партнеров по ЦСКА – Сергея Игнашевича, Алексея Березуцкого, Василия Березуцкого и Элвера Рахимича, которые брали Кубок России по семь раз (у Игнашевича одна победа с «Локомотивом», шесть – с ЦСКА).
Отметим, что в серии пенальти Акинфеев отбил удар Алексея Сутормина, также Хорен Байрамян пробил в штангу.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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