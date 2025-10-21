Кристенсен пропустит матч с «Олимпиакосом» из-за желудочно-кишечного заболевания. Ферран готов сыграть

Андреас Кристенсен пропустит матч с «Олимпиакосом» из-за болезни.

Во вторник «Барселона » сыграет с «Олимпиакосом » в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Игра начнется в 19:45 по московскому времени.

Кристенсен не сможет принять участие в матче из-за желудочно-кишечного заболевания, сообщает пресс-служба каталонцев.

Ферран Торрес , пропустивший игру с «Жироной» в Ла Лиге из-за перегруза мышц задней поверхности бедра, восстановился и готов принять участие в сегодняшней игре.