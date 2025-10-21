Кристенсен пропустит матч с «Олимпиакосом» из-за желудочно-кишечного заболевания. Ферран готов сыграть
Андреас Кристенсен пропустит матч с «Олимпиакосом» из-за болезни.
Во вторник «Барселона» сыграет с «Олимпиакосом» в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Игра начнется в 19:45 по московскому времени.
Кристенсен не сможет принять участие в матче из-за желудочно-кишечного заболевания, сообщает пресс-служба каталонцев.
Ферран Торрес, пропустивший игру с «Жироной» в Ла Лиге из-за перегруза мышц задней поверхности бедра, восстановился и готов принять участие в сегодняшней игре.
