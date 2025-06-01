Акинфеев стал самым титулованным российским футболистом, выиграв 22-й трофей в карьере – Кубок России

Игорь Акинфеев выиграл очередной трофей с ЦСКА.

Армейцы победили «Ростов » в суперфинале FONBET Кубка России (0:0, 4:3 по пенальти). Акинфеев отразил удар Алексея Сутормина в серии пенальти.

39-летний голкипер выиграл 22-й трофей в своей карьере и стал самым титулованным российским футболистом. Игорь опередил бывшего защитника ЦСКА и «Локомотива» Сергея Игнашевича (21 трофей).

Акинфеев шесть раз становился чемпионом России, 8 раз выиграл Кубок страны, 7 раз – Суперкубок России. В 2005 вратарь выиграл Кубок УЕФА.

Акинфеев в 8-й раз выиграл Кубок России и установил рекорд. У Игнашевича, Березуцких и Рахимича по 7 побед