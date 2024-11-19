Кубок Первого канала по волейболу. Россия обыграла Сербию в четырех сетах
Мужская сборная России по волейболу обыграла Сербию на Кубке Первого канала.
Матч прошел в Белграде на арене «Зал имени Александра Николича».
Кубок Первого канала
Мужчины
Белград, Сербия
1 июня
Россия – Сербия – 3-1 (21:25, 25:20, 25:17, 25:14)
Мужская сборная России
Связующие – Павел Панков («Динамо»), Константин Абаев («Верона»);
Диагональные – Максим Сапожков («Динамо»), Илья Казаченков («Локомотив»);
Доигровщики – Антон Семышев, Денис Богдан (оба — «Динамо»), Дмитрий Волков («Зенит-Казань»), Станислав Динейкин («Зенит»);
Блокирующие – Илья Власов, Дмитрий Жук (оба — «Динамо»), Ильяс Куркаев, Дмитрий Лызик (оба — «Локомотив»);
Либеро – Евгений Баранов («Динамо»), Илья Федоров («Зенит-Казань).
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
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